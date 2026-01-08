تمامی وسایل نقلیه سنگین ملزم به داشتن برگه معاینه فنی خودرو در راستای ارتقای ایمنی در تردد جاده‌ای، حفظ محیط زیست، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۹ هزار خودرو درآزمایش‌های مراکز معاینه فنی وسائل نقلیه سنگین جنوب سیستان و بلوچستان مراجعه کردند.

ابراهیم عبدالهی، افزود: جنوب استان سیستان و بلوچستان دارای ۳ مرکز معاینه فنی است که در این بازه زمانی، ۱۵ هزار و ۱۸۷ دستگاه ناوگان سنگین توانستند نمره قبولی را اخذ کنند و ۴ هزار و ۱۰۲ خودرو سنگین موفق به دریافت برگه معاینه فنی نشدند.

وی ادامه داد: در مراکز معایه فنی علاوه بر بازدید‌های ظاهری شامل کیفیت آج لاستیک ها، شیشه‌ها و آینه ها، چراغ ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک ها، درب‌ها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمون‌های مکانیزه شامل تست ترمز، لغزش جانبی چرخ ها، تست آلاینده ها، کیلومتر شمار و تست نور انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، ادامه داد: با توجه به متصل بودن تمامی مراکز به سامانه سیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران) نتایج حاصل از تست خودرو‌ها رصد شده و در صورت‌عدم وجود مشکل گواهی معاینه فنی صادرمی‌شود.

عبدالهی تأکید کرد: با توجه به ارتباط سامانه معاینه فنی با سامانه صدور بارنامه و صورت وضعیت، خودرو‌هایی که فاقد معاینه فنی باشند، قادر به دریافت بارنامه جهت حمل بار و صورت وضعیت جهت نقل و انتقال مسافر در محور‌های مواصلاتی نخواهند بود.