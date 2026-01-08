پخش زنده
هزار دستگاه بخاری برای توزیع میان خانوادههای تحت حمایت خیریه «آبشار عاطفهها» در ساری در حال آمادهسازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مصلای امام خمینی(ره) ساری، اقدام خیرخواهانهای با مشارکت گسترده خیرین در حال انجام است. هزار دستگاه بخاری برای توزیع میان خانوادههای تحت حمایت خیریه «آبشار عاطفهها» در حال آمادهسازی است.
ارزش مجموع این اقلام گرمایشی حدود ۶ میلیارد تومان برآورد شده که بهطور کامل با همت و مشارکت خیرین تأمین شده است.
این اقدام با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و تأمین وسایل گرمایشی آنان در فصل سرما انجام میشود و بخاریها پس از آمادهسازی، در اختیار خانوادههای مشمول قرار خواهد گرفت.