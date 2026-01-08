مردم وبازاریان بویین میاندشت برای لبیک به رهبری ودرراستای اتحاد وهمدلی با شعار تاپای جان برای ایران دیشب هم درمسجد حضرت ولیعصر (عج) تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت تبعیت ازولایت فقیه را رمز پیروزی گفت:اگر جایی موفقیتی حاصل شده است ناشی از پیروی ازولی فقیه وامام جامعه است وجایی که با ناکامی روبروشده‌ایم به خاطرفاصله گرفتن وتبعیت نکردن از ولایت فقیه بوده است.

سرهنگ احمدقاسمی افزود: دشمنی که دربسیاری از عرصه‌ها با شکست مواجه شده است این بار با جنگ نرم وارد شده است وسعی دارد خوبی‌های دولت‌های غربی وحاشیه خلیج فارس را بزرگ جلوه بدهد وازطرفی تمام پیشرفت‌ها ایران اسلامی را کوچک وضعیف نشان دهدتا افکار جوانان را سوق دهد به اینکه پیشرفت وتوسعه درسایه بی دینی بدست می‌آید.