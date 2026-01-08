پخش زنده
مردم استان چهارمحالوبختیاری با حضور در راهپیمایی حمایت خود را از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اعلام کرده و اغتشاشات اخیر را محکوم میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، راهپیمایی خودجوش مردم ولایتمدار و بصیر استان چهارمحالوبختیاری در لبیک به رهبر معظم انقلاب و محکومیت اغتشاشات اخیر، روز جمعه ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ بلافاصله پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه برگزار میشود.
این راهپیمایی در شهرکرد از مصلای حضرت امام خمینی (ره) آغاز و به سمت چهارراه بوعلیسینا برگزار میشود.
راهپیمایی همچنین در سایر شهرستانها و بخشهای استان برگزار خواهد شد.