به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، راهپیمایی خودجوش مردم ولایتمدار و بصیر استان چهارمحال‌وبختیاری در لبیک به رهبر معظم انقلاب و محکومیت اغتشاشات اخیر، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ بلافاصله پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه برگزار می‌شود.

این راهپیمایی در شهرکرد از مصلای حضرت امام خمینی (ره) آغاز و به سمت چهارراه بوعلی‌سینا برگزار می‌شود.

راهپیمایی همچنین در سایر شهرستان‌ها و بخش‌های استان برگزار خواهد شد.