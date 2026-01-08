ضرورت تقویت مسیر تأمین ورقهای فولادی برای رونق تولید
رئیس اتحادیه صنف آهن سازان تهران، با تأکید بر نقش حیاتی ورقهای فولادی، آلومینیومی و استیل در زنجیره تولید کشور گفت: تقویت و بازطراحی مسیر تأمین مواد اولیه، کاهش واسطهگری و اتصال مستقیم تولیدکننده ورق به واحدهای تولیدی واقعی، میتواند هزینهها و خطرهای تولید را کاهش داده و زمینهساز رونق پایدار در صنایع شود.
شاهین شاهرخی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، با انتقاد به وضعیت فعلی تأمین ورقهای فولادی، آلومینیومی و استیل در کشور، گفت: امروز بخش عمدهای از مشکلات تولید در صنف دریچه و دمپرهای تنظیم هوا به نابسامانی بازار ورق و حذف نقش تشکلهای صنفی در زنجیره تأمین بازمیگردد.
وی با اشاره به وابستگی ۸۰ تا ۹۰ درصدی این صنعت به ورق و ادوات فلزی گفت: در گذشته اتحادیهها و تعاونیها با داشتن سهمیههای مشخص از سوی دولت، نقش مؤثری در رساندن مواد اولیه از تولیدکننده به مصرفکننده واقعی یعنی واحدهای تولیدی ایفا میکردند، اما امروز این سازوکار بهطور کامل حذف شده است.
شاهرخی افزود: در شرایط کنونی، نه اتحادیهها و نه تعاونیها هیچ نقشی در تأمین مواد اولیه (متریال) واحدهای صنفی و تولیدی ندارند و کارخانهها نیز عملاً ورق را بهصورت مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیدهند؛ مگر در توناژهای بسیار بالا و آن هم بهصورت نقدی، که برای اغلب واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست.
رئیس اتحادیه صنف آهنگسازان تهران با اشاره به تورم فزاینده و نوسانات لحظهای قیمتها گفت: تولیدکننده مجبور است قبل از سفارش یا تحویل ورق، کل مبلغ را با قیمتهای لحظهای و افزایشی پرداخت کند؛ این در حالی است که دریافت مطالبات از مشتریان بسیار دشوار شده و نقدینگی در واحدهای تولیدی بهشدت محدود است.
وی ادامه داد: هزینههای جانبی مانند حملونقل، انبارداری، برشکاری و خدمات تکمیلی ورق، در کنار الزام به تسویه کامل نقدی، فشار مضاعفی را به تولیدکننده تحمیل کرده است. در چنین شرایطی، عملاً امکان قیمتگذاری دقیق و مطمئن برای محصولات وجود ندارد و تولید با استرس دائمی و ریسک بالا انجام میشود.
شاهرخی تأکید کرد: قطع ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان ورق و واحدهای تولیدی واقعی، آن هم در بازاری ملتهب و تورمی، به یکی از گلوگاههای اصلی تولید تبدیل شده است. بازگشت نقش تشکلهای صنفی، ایجاد سازوکار شفاف برای تأمین مواد اولیه با قیمت کف بازار و توجه جدی به کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، میتواند از تعمیق بحران در این بخش جلوگیری کند.