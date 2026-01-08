به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار در پی اتفاقات اخیر، با صدور اطلاعیه ای، ناآرامی ها و اغتشاشات رخ داده را محکوم کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در ناآرامی های اخیر، دشمن صهیونیستی به پشتوانه آمریکای جنایتکار، حمایت خود را از اغتشاشگران اعلام و عده ای فریب خورده، با افتادن در دام دشمنان و با سوءاستفاده از برخی اعتراضات صنفی، مبادرت به اقدام علیه امنیت ملی، اغتشاش و اخلال در نظم عمومی، تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی و خصوصی و تعرض به جان مردم و حافظین امنیت کرده اند.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار افزوده است: دادستانی سبزوار ضمن قدردانی از تعامل سازنده کسبه و بازاریان و اعلام حمایت از مطالبات قانونی اصناف و صیانت از نظم، امنیت و آرامش عمومی و با تاکید بر مرز روشن و جدایی اعتراض از اغتشاش، با هرگونه اقدام حمایتی از رژیم جنایتکار صهیونیستی، ارتباط با معاندین و عناصر ضدانقلاب، مصادیق اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال خصوصی و عمومی، تحریق به قصد مقابله با حکومت، اخلال در بازار و فضای کسب و کار و سایر اقدامات ضدامنیتی، در اسرع وقت، بدون مماشات و اغماض و برابر قوانین و مقررات و اشد احوال برخورد قاطع قانونی می کند.

در این اطلاعیه آمده است: هدف تبلیغات رسانه ای دشمنان و معاندین قسم خورده این آب و خاک، موج سواری بر اعتراضات به حق برخی بازاریان و گروههای مردمی و جذب جوانان و نوجوان و تحریک و تشویق آنان به اقدامات خلاف امنیت داخلی، تخریب و تحریق اموال و اماکن عمومی و خصوصی، اخلال در نظم عمومی و آشوب و حتی کشته سازی است.

دادستانی سبزوار به خانواده ها توصیه کرده است که از فرزندان، جوانان و نوجوانان خود جدا مراقبت کنند تا سوژه پروژه کشته سازی معاندین نظام و افراد تروریست و اغتشاشگر قرار نگیرند و تحت تاثیر فضای مجازی و فراخوان های فراریان خارج نشین، در کف خیابان به منظور اغتشاش و اخلال در نظم عمومی حاضر نشوند و از ارسال تصاویر، فیلم و محتوا با هدف تشویق و تحریک شهروندان به اغتشاش و شرکت در عملیات روانی رژیم صهیونی و معاندین نظام خودداری کنند.

همچنین دستگاههای اجرایی شهرستان را مکلف کرده است ضمن گوش فرا دادن به مطالبات و دغدغه های قانونی و به حق بازاریان و اصناف، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و پیگیری و انعکاس به مراجع ذیربط استانی و کشوری، نسبت به حل و فصل آنها اقدام و از هر اقدام تنش زا و التهاب آفرین خوددداری کنند.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار تصریح کرده است مجموعه نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی با اشراف دقیق بر فضای مجازی و حقیقی و لحاظ دستورات قاطع قضایی صادره و واکنش سریع، با هرگونه اقدام مخل امنیت برخورد و محرکان، رهبران، آمران، مباشران، شرکا و معاونان اینگونه جرایم را برای پیگرد قضایی به دستگاه قضایی شهرستان معرفی کنند.