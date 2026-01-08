پخش زنده
شهردار حمیدیا: فاز جدید عملیات ساماندهی و بهسازی بلوار شهید حاج حسن دشتی شهر حمیدیا در حدفاصل میدان ابوذر تا چهارراه امیرالمؤمنین با هدف ارتقای زیرساختهای شهری، بهبود ترافیک و زیباسازی معبر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اللهوردی با اعلام آغاز فاز جدید ساماندهی بلوار شهید دشتی گفت: این طرح با رویکرد نوسازی زیرساختهای شهری، تسهیل عبور و مرور و ارتقای منظر شهری در یکی از معابر اصلی شهر در حال اجراست.
وی افزود: در این پروژه، تعویض کامل سنگ جدولهای فرسوده، موزاییکفرش پیادهروها، اجرای پارکینگهای خلیجی بهمنظور ساماندهی توقف خودروها و انجام اصلاحات ترافیکی پیشبینی شده است.
شهردار حمیدیا با اشاره به زمانبندی چهارماهه اجرای طرح تصریح کرد: عملیات تخریب و جمعآوری موزاییکهای قدیمی پیادهرو و جداول فرسوده از محدوده چهارراه امیرالمؤمنین آغاز شده و سنگ جدولهای جدید نیز به محل پروژه منتقل شده است تا روند اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.
بلوار شهید حاج حسن دشتی به عنوان یکی از محورهای اصلی شهر حمیدیا، نقش مهمی در تردد روزانه شهروندان دارد و اجرای این طرح میتواند تأثیر قابل توجهی در روانسازی ترافیک و بهبود سیمای شهری این منطقه داشته باشد.