ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از ورود سامانه بارشی به استان از فردا شب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مرتضی نریمان اظهار کرد:بر اساس آخرین گزارشات نقشههای هواشناسی جوی پایدار را در ۲۴ ساعت آینده در استان خواهیم داشت که بر اساس انتظارها هوای استان کمی تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر، افزایش موقت ابر همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.
وی افزود: پدیده غالب در بیشتر نواحی آذربایجان شرقی غبار محلی و مه رقیق است اما با توجه به پایداری نسبی جو در شهرهای صنعتی و پر جمعیت از جمله تبریز، مراغه، بناب، عجب شیر و شبستر افزایش غلظت آلایندههای جوی نیز پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: از بعدازظهر فردا با نفوذ سامانه بارشی، انتظار داریم که از فردا شب و روز شنبه در بیشتر نواحی آذربایجان شرقی شاهد بارش باران و برف باشیم البته از نظر دمایی تغییرات محسوسی در سطح استان نداریم.
نریمان گفت: قدرت سامانه خوب است اما وجود غبار محلی و افزایش آلایندهها میتواند به کاهش اثر آن منجر شود این موضوع در هفتههای گذشته نیز برای تبریز اتفاق افتاد به طوری که در بیشتر شهرهای دیگر شاهد بارش برف و باران بودیم اما بالا بودن میزان آلایندهها باعث شد تا این شهر از بارشها محروم باشد.