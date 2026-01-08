پخش زنده
عشق به ایران اسلامی تنها شعار نیست؛ مسئولیتی هوشیارانه برای تک تک ما ایرانیان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایستادگی و مشارکت آگاهانه، معنای واقعی تا پای جان برای ایران است و ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که وقتی پای ارزشهایش در میان باشد، با هوشیاری و بصیرت مقابل دشمن میایستد و حالا هم محکمتر و با بصیرتتر از گذشته در مسیر میهن اسلامی گام بر میدارد.
هزاران نفر از مردم اصفهان در شانزدهمین روز از فصل زمستان همچون نهم دی به میدان آمدند و بار دیگر با شعار «تا پای جان برای ایران» تبعیت خود را از رهبر انقلاب اسلامی و پای بندی به وطن به نمایش گذاشتند.