به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایستادگی و مشارکت آگاهانه، معنای واقعی تا پای جان برای ایران است و ملت ایران در طول تاریخ نشان داده که وقتی پای ارزش‌هایش در میان باشد، با هوشیاری و بصیرت مقابل دشمن می‌ایستد و حالا هم محکم‌تر و با بصیرت‌تر از گذشته در مسیر میهن اسلامی گام بر می‌دارد.

هزاران نفر از مردم اصفهان در شانزدهمین روز از فصل زمستان همچون نهم دی به میدان آمدند و بار دیگر با شعار «تا پای جان برای ایران» تبعیت خود را از رهبر انقلاب اسلامی و پای بندی به وطن به نمایش گذاشتند.