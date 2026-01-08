پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسانشمالی گفت: ۴۱ تُن روغن قیمت جدید وارد استان شده و در سطح خراسان شمالی توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی کرامتی گفت: با توجه به تغییر قیمت اقلام اساسی همچون روغن فروشگاههای استان قیمت قدیمی محصولات انبار شده خود را به فروش رساندند و ۴۱ تُن روغن با قیمت جدید وارد استان شده که از امروز توزیع میشود.
وی گفت: ۴۰۰ تُن شکر هم در سطح استان در حال توزیع است که ۵۰ تُن از آن در بین واحدهای تولیدی و الباقی بین فروشگاهها توزیع میشود.
مدیرکل صمت خراسانشمالی افزود: طی روزهای آینده ثبات نسبی در بازار از نظر عرضه و تقاضا برقرار میشود.
کرامتی با اشاره به توزیع هزار تُن برنج در استان طی روزهای اخیر، خاطرنشان کرد: ۲ هزار تُن برنج هم در روزهای آتی در سطح خراسان شمالی توزیع میشود.