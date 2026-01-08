پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از انجام بهسازی و آسفالت معابر کوی سوم خرداد شهرستان خرمشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ روحالله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: پیرو سفر هیئت دولت و بازدید وزیر راه و شهرسازی از شهرستان خرمشهر، کوی سوم خرداد به عنوان یکی از محلات هدف بازآفرینی شهری انتخاب و با دستور وزیر اقدامات لازم از همان روز آغاز شد.
او افزود: پس از برگزاری نشستهای متعدد در سطح استان و وزارتخانه و پیگیریهای نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، مرحله طراحی این محله به پایان رسید و عملیات اجرایی از حدود یک هفته پیش آغاز شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را بهعنوان مجری این طرح اعلام کرد و گفت: در حال حاضر عملیات آسفالت در حال انجام است که در مرحله اول، وسعتی حدود ۶۰ هزار مترمربع را پوشش میدهد و اعتبار مورد نیاز این طرح از محل برنامه بازآفرینی تامین شده و وزارتخانه نیز مقادیری قیر بهصورت رایگان تخصیص داده است.
عمادی ادامه داد: از اهالی این محله تقاضا میشود در مواردی که ممکن است تصرفاتی در محدوده معابر عمومی وجود داشته باشد، برای رفع آن اقدام کنند تا خروجی کار، پروژهای شایسته و کامل باشد.