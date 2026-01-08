پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز در چارچوب برنامه سفرهای استانی و با رویکرد تقویت حکمرانی میدانی در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وارد استان یزد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری در تداوم سفرهای استانی هفتگی و با هدف پایش میدانی طرح های میراثی، مرمتی و سرمایهگذاری و با تمرکز بر صیانت از میراث جهانی، تکمیل زیرساختهای فرهنگی و تسریع در طرح های کلان گردشگری وارد استان یزد شد .
سفر یک روزه وزیر میراث فرهنگی ، با محوریت صیانت فعال از میراث جهانی، ارتقای کیفیت طر حهای مرمتی، ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری گردشگری و همافزایی نهادی برای توسعه پایدار استان طراحی شده است و مجموعهای از بازدیدهای تخصصی، میدانی و راهبردی را در بر میگیرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، وزیر میراثفرهنگی در نخستین بخش این سفر، از بازار شهر جهانی زیورآلات سنتی و طرح مرمتی بازار تاریخی یزد بازدید خواهد کرد؛ بازدیدی که با هدف صیانت از میراث زنده، تقویت اقتصاد هویتمحور و حمایت از صنایعدستی بومی انجام میشود.
بازدید از طرح موزه بزرگ یزد، طرح مرمت و احیای برج و باروی تاریخی شهر، مرمت آرایههای معماری بقعه تاریخی سید رکنالدین و همچنین قنات جهانی زارچ بهعنوان یکی از شاهکارهای مهندسی آب در تمدن ایرانی، از دیگر برنامههای این سفر است؛ طرح هایی که هر یک نقش بنیادین در بازنمایی هویت تاریخی و تمدنی یزد ایفا میکنند.
در بخش گردشگری و سرمایهگذاری، صالحیامیری از هتل پنجستاره ضیافت و طرح سرمایهگذاری مجتمع گردشگری بیشمار بازدید خواهد کرد و در ادامه، وضعیت طرح نیمهتمام موزه منطقهای یزد را بهصورت میدانی بررسی می کند طرحی که تکمیل آن، نقشی کلیدی در تقویت دیپلماسی فرهنگی و ارتقای جایگاه موزهای استان دارد.
بازدید از مجموعه تاریخی بندرآباد اشکذر، مسجد تاریخی ریگ مجومرد و بافت تاریخی الهآباد زارچ نیز در دستور کار وزیر قرار دارد؛ مجموعههایی که نمایانگر پیوند عمیق تاریخ، زیستبوم فرهنگی و معماری بومی در گستره جغرافیایی یزد هستند.
سفر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به یزد، با برگزاری نشست جمعبندی و بررسی نتایج بازدیدها با حضور مقامات استانی، مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان محلی به پایان خواهد رسید؛ نشستی که انتظار میرود در آن، تصمیمات عملیاتی و راهبردی برای تسریع طرح ها ، رفع موانع اجرایی و تقویت مسیر توسعه پایدار استان اتخاذ شود.