به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی با اشاره به اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور گفت: ثبت‌نام داوطلبان برای عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه( ۲۱ دی‌ ۱۴۰۴ ) آغاز شده است و تا روز شنبه ( ۲۷ دی‌ ۱۴۰۴ ) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این فرایند به مدت ۷ روز و همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ انجام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: داوطلبان باید در مهلت مقرر، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی keshvar.moi.ir مراجعه و ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی، نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام ، ثبت‌نام خود را نهایی و شناسه رهگیری دریافت کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: مدارک مورد نیاز شامل تکمیل فرم اطلاعات داوطلبی، بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی مطابق بند ز ماده ۳۷ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان، گواهی رسمی قبول استعفا و عدم اشتغال در مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۴۱ قانون، و گواهی عدم سوءپیشینه معتبر (حداکثر سه ماهه) است.

وی افزود: به منظور تسریع در فرایند بررسی مدارک تحصیلی، به داوطلبان توصیه می‌شود پیش از ثبت‌نام با مراجعه به سامانه codesehat.ir نسبت به دریافت کد صحت ۲۰ رقمی مدارک تحصیلی دانشگاهی خود اقدام کنند.

سلیمانی در ادامه با اشاره به شرایط داوطلبان طبق ماده ۳۷ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور؛ تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن ۲۵ سال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اسلام (یا دین رسمی خود برای اقلیت‌های دینی شناخته‌شده)، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه، وفاداری به قانون اساسی، برخورداری از سلامت جسمانی و روانی، و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان را از جمله شرایط لازم برای ثبت‌نام عنوان کرد.

وی افزود: شرط مدرک تحصیلی بر اساس جمعیت حوزه انتخابیه متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که برای شورا‌های شهر‌های تا ۲۰ هزار نفر جمعیت حداقل مدرک فوق‌دیپلم و برای شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن الزامی است و افرادی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را در همان حوزه انتخابیه داشته باشند، از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: طبق ماده ۶۹ قانون انتخابات شوراها، ملاک ثبت‌نام نهایی داوطلبان، دریافت شناسه رهگیری است.

وی افزود: جانبازان، آزادگان، رزمندگانی با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و فرزندان شهدا، از یک مقطع تحصیلی بالاتر برای ثبت‌نام برخوردار خواهند بود و صدور یا استفاده از هرگونه گواهی و مدارک خلاف واقع، پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.