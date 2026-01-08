پخش زنده
اثر تاریخی_فرهنگی «مکانرویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ بهزاد احمدی فارسانی گفت: اثر تاریخی_فرهنگی «مکانرویداد قیام ۱۹دی شهر قم (میراث انقلاب اسلامی)» به عنوان یکی از شاخصترین جلوههای میراث انقلاب اسلامی استان قم، با شماره ثبت ۳۴۵۱۸ امروز هجدهم دی، در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم افزود: ۱۹ موضوع دیگر همچون واقعه ۱۵ خرداد، بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گلزار شهدای علی ابن جعفر (ع)، آرامگاه و گلزار شهدای شیخان و ... فرایند ثبت ملی آنها در دست اقدام است.