به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های شهر از ۲۱ دی آغاز و به مدت هفت روز و فقط به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

داوطلبان باید در بازه زمانی تعیین‌شده با مراجعه به سامانه مربوط، برگه‌های ثبت‌نام را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند و از موکول کردن ثبت‌نام به روز‌های پایانی خودداری کنند.

هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام، فعالیت هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در سطح شهرستان‌ها و به‌صورت ملی آغاز می‌شود و بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های روستا از ۲۴ بهمن‌ماه به مدت یک هفته و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و پس از آن، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت دنبال خواهد شد.