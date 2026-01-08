پخش زنده
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اتفاقات اخیر بیمارستان ایلام از ارسال نامهای به فرمانده کل انتظامی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «محمد رئیسزاده» گفت: در این نامه درخواست شده است؛ تا از ورود هرگونه عنصر غیرمرتبط، تجمع آنها و همچنین تعقیب آنها در مراکز درمانی جلوگیری شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی در واکنش به اتفاقات پیرامون بیمارستان ایلام اظهار کرد: در پی این اتفاقات، نامهای را خطاب به سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور ارسال کردیم؛ در آن نامه درخواست شد از ورود هرگونه عنصر غیرمرتبط، تجمع آنها و همچنین تعقیب آنها در مراکز درمانی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: مرکز درمانی محل آرامش و درمان بیمار است و ورود افراد غیرمرتبط یا ایجاد تجمع، به هر دلیلی، موجب اخلال در روند درمان میشود؛ وقتی تعداد زیادی از افراد، مثلاً حدود ۱۰۰ نفر، یکباره در فضای بیمارستان حضور پیدا میکنند، موجب اختلال میشود.
رئیس سازمان نظام پزشکی با قدردانی از عملکرد نیروی انتظامی تأکید کرد: ما بهشدت قدردان زحمات نیروهای انتظامی در تأمین امنیت کشور هستیم؛ این عزیزان در این مسیر حتی شهید میدهند و همه ما قدردان تلاشهای آنها هستیم.
وی اضافه کرد: با این حال از فرمانده محترم فراجا درخواست کردیم تمهیداتی اندیشیده شود تا حفاظت و امنیت مراکز درمانی از ابتدا بهگونهای لحاظ شود که نه افراد غیرمرتبط وارد این فضاها شوند و نه کسی برای تعقیب افراد دیگر وارد مراکز درمانی شود.
رئیسزاده تشریح کرد: وظیفه نهادهای امنیتی است که از کادر درمان حمایت کنند تا آنها بتوانند بدون حاشیه و نگرانی به وظیفه اصلی خود یعنی درمان بیماران بپردازند.