به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در حال تدوین ابتکاری گسترده برای اعمال کنترل بلندمدت بر صنعت نفت ونزوئلا است.

طبق این طرح، آمریکا نفوذ مستقیم بر شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) به دست خواهد آورد تا بخش عمده‌ای از نفت آن را خرید و فروش کند؛ اقدامی که بنا بر برنامه‌های واشنگتن، قیمت جهانی نفت را به حدود ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش خواهد داد.

وال‌استریت‌ژورنال با استناد به منابع مطلع نوشت: «طرح مورد بررسی پیش‌بینی می‌کند که آمریکا کنترل مشخصی بر شرکت نفت دولتی ونزوئلا، از جمله خرید و بازاریابی بخش عمده تولید نفت آن را اعمال کند.»

طبق این گزارش، اهداف اصلی این راهبرد بیرون راندن روسیه و چین از ونزوئلا و کاهش هزینه‌های انرژی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی عنوان شده است.

در صورت موفقیت، این امر به ایالات متحده امکان خواهد داد تا بر بیشتر ذخایر نفتی نیمکره غربی تسلط یابد.

منابع وال استریت ژورنال خاطرنشان کردند: «این اقدام می‌تواند عملاً قیمومیت آمریکا بر بخش اعظم ذخایر نفتی نیمکره غربی را فراهم کند. همچنین می‌تواند دو هدف اصلی دولت را محقق سازد، یعنی بیرون راندن روسیه و چین از ونزوئلا و کاهش قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی.»

ترامپ بار‌ها گفته که هدف از حمله آمریکا به ونزوئلا تسلط بر منابع نفتی این کشور بوده است.