به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی برای خروج این کشور از ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل به همراه ۳۱ نهاد وابسته به آن را که به گفته او «بر خلاف منافع ملی آمریکا اقدام می‌کنند»، امضا کرد.

در بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، به نام این نهاد‌ها و سازمان‌ها اشاره‌ای نشده، اما تاکید شده که این نهاد‌ها «سیاست‌های رادیکال اقلیمی، حاکمیت جهانی و برنامه‌های ایدئولوژیکی را ترویج می‌دهند که با حاکمیت و قدرت اقتصادی آمریکا مغایرت دارند.»

همچنین در این بیانیه آمده است، «این تصمیم نتیجه بررسی جامع تمامی سازمان‌های بین دولتی، توافقنامه‌ها و قرارداد‌هایی است که آمریکا در آنها عضویت داشته و یا یکی از طرف‌هاست.»

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، کاخ سفید در ادامه بیانیه خود اعلام کرد، «این خروج‌ها به تامین بودجه و مشارکت مالیات‌دهندگان آمریکایی و دولت آمریکا در تامین مالی نهاد‌هایی که دستورکار‌هایی مغایر با اولویت‌های آمریکا داشته و یا به شکلی ضعیف و ناکارآمد به مسایل مهم می‌پردازند، پایان خواهد داد چراکه بهتر است بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی به شکل‌های دیگری به پشتیبانی از ماموریت‌های مربوطه اختصاص یابد.»

ترامپ از ابتدای دور دوم ریاست جمهوری خود به دنبال کاهش حمایت مالی آمریکا از سازمان ملل بوده و مشارکت این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل را نیز متوقف و تعلیق تامین مالی آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را تمدید کرد.

همچنین آمریکا از سازمان یونسکو خارج شد و ترامپ اعلام کرد که برنامه‌هایی برای خروج از سازمان بهداشت جهانی و توافقنامه آب و هوایی پاریس دارد.