پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور آمریکا تنها چند روز پس از تهدید همتای کلمبیایی خود به اقدام نظامی علیه این کشور به دلیل قاچاق مواد مخدر، او را به کاخ سفید دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده از «گوستاو پترو» همتای کلمبیایی خود دعوت کرد که به واشنگتن سفر کند.
او پس از اولین تماس تلفنی بین این دو از زمان روی کار آمدن ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، گفت که در حال برنامهریزی برای ملاقات با پترو در آینده نزدیک است.
ترامپ در یک پست در پلتفرم تروث سوشال نوشت: «پترو تماس گرفت تا درباره وضعیت (قاچاق) مواد مخدر و سایر اختلافاتی که داشتهایم، توضیح دهد.»
وی افزود: «من از تماس و لحن او قدردانی میکنم و مشتاقانه منتظر ملاقات با او در آینده نزدیک در کاخ سفید هستم.»
نیروهای آمریکایی در ساعات اولیه روز شنبه به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حمله کردند و در جریان یک عملیات غافلگیرکننده برای ربایش «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا و برکناری او از قدرت و اعمال کنترل واشنگتن بر این کشور نفتخیز آمریکای جنوبی، اهداف نظامی را نیز بمباران کردند.
ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری، تهدیدهای مشابهی مبنی بر اقدام نظامی علیه کلمبیا، همسایه ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاجاق مواد مخدر، مطرح کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، ترامپ بدون ارائه مدرک، رئیسجمهور کلمبیا را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده و او و خانوادهاش را هدف تحریمهای مالی قرار داده است.
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا مداخله نظامی مشابه ونزوئلا برای کلمبیا در دستور کار است، گفت: «به نظر من خوب است.»
پترو روز دوشنبه گفت که آماده است در مواجهه با چنین تهدیدهایی «دست به اسلحه ببرد».
همچنین «مائوریسیو خارامیلو» معاون وزیر امور خارجه کلمبیا، روز چهارشنبه در مصاحبهای با خبرگزاری فرانسه گفت که حمله آمریکا به ونزوئلا میتواند به «فاجعهای» برای کل آمریکای لاتین تبدیل شود.