پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: این طرح اکنون به پیشرفت ۱۵ درصدی رسیده و در صورت نبود موانع، طبق برنامه زمانبندی به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به بازدید از بوستان در حال احداث دهخدا گفت: این طرح با وجود پیچیدگیهای اداری و فنی، اکنون به پیشرفت ۱۵ درصدی رسیده و در صورت نبود موانع، طبق برنامه زمانبندی به بهرهبرداری خواهد رسید.
طالب ساماندهی منطقه بیسیم را از اولویتهای جدی شورای ششم و شهرداری عنوان کرد و افزود: بازگشایی ادامه خیابان ۱۱ اعتمادیه، تبدیل آرامستان دهخدا به بوستان و ساماندهی خیابان جمهوری از اقدامات مؤثر در بهبود ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به توسعه زیرساختهای شهری، بازگشایی معابر، بهبود حملونقل درونشهری، بازطراحی بوستانهای قدیمی و تأمین منابع مالی متناسب با افزایش محدوده شهر تأکید کرد و گفت: اجرای طرح های ترافیکی و تعریض معابر نقش مهمی در کاهش ترافیک سالهای آینده زنجان خواهد داشت.