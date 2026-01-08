به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در این آیین که با حضور جمع زیادی از دانش‌آموزان نسل نو، مسئولان محلی و مردم شهیدپرور منطقه برگزار شد، حاضران با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بر تداوم راه شهدا تأکید کردند.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط دانش‌آموزان و روایت‌گری دوران دفاع مقدس از جمله بخش‌های این یادواره بود که با استقبال حاضران همراه شد.

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این مراسم با بیان اینکه راه شهدا مسیر عزت، استقلال و اقتدار کشور است، تأکید کردند: ما با ادامه دادن راه شهدا به دشمنان اعلام می‌کنیم که همواره پشت نظام و انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و طبق وصیت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، خیمه ولایت و رهبری را هیچ‌گاه خالی نخواهیم گذاشت.

یکی دیگر از دانش‌آموزان حاضر در این یادواره نیز با اشاره به نقش شهدای مقاومت گفت: ما به عنوان نسل جدید، امنیت و آرامش امروز خود را مدیون شهدا به‌ویژه سردار حاج قاسم سلیمانی هستیم و قدردان فداکاری‌های آنان خواهیم بود.