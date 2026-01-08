برگزاری مطلوب مرحله استانی هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر، این استان را براساس شاخص‌های ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان استان برتر کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، گفت: میزان مشارکت بانوان کارگر، برنامه‌ریزی اجرایی، رعایت ضوابط فنی و کیفیت برگزاری رقابت‌ها از جمله شاخص‌هایی بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت و سیستان و بلوچستان در مجموع این شاخص‌ها موفق به کسب رتبه برتر شد.

الله‌نظر شه‌بخش افزود: برگزاری المپیاد‌های ورزشی بانوان کارگر نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی، سلامت جسمی و روانی و افزایش همبستگی اجتماعی در محیط‌های کاری دارد.