به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با مشارکت و همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت و درمان و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی شهرستان ویزیت اهالی کم برخوردار منطقه زمزم تکاب انجام شد.

سرهنگ صیاد کرامتی در گفت‌و‌گو با خبر نگار خبر گزاری صدا و سیما گفت: حفظ سلامت و شادابی مردم مناطق کم برخوردار شهرستان و ارائه خدمات پزشکی و دارویی مناسب به جمعیت هدف از اهداف این کار جهادی است.

کرامتی افزود: برگزاری اردو‌های جهادی پزشکی گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ خودمراقبتی، پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سطح سلامت عمومی جوامع کم برخوردار شهرستان است.

وی گفت: در این طرح جهادی خدمات بهداشتی و در مانی از سوی پزشک عمومی، متخصص مامایی، بهداشت دهان و دندان، سلامت روان، تنظیم خانواده همراه ارائه داروی رایگان و آزمایشات پزشکی به جامعه هدف ارائه شد.