ویزیت رایگان مردم در منطقه کم برخوردار زمزم تکاب
در اجرای رزمایش سراسری محله محور جهاد خدمت با مردم ویزیت رایگان در محله کمتر برخوردار زمزم تکاب انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ با مشارکت و همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی، شبکه بهداشت و درمان و داروخانهها و آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان ویزیت اهالی کم برخوردار منطقه زمزم تکاب انجام شد.
سرهنگ صیاد کرامتی در گفتوگو با خبر نگار خبر گزاری صدا و سیما گفت: حفظ سلامت و شادابی مردم مناطق کم برخوردار شهرستان و ارائه خدمات پزشکی و دارویی مناسب به جمعیت هدف از اهداف این کار جهادی است.
کرامتی افزود: برگزاری اردوهای جهادی پزشکی گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ خودمراقبتی، پیشگیری از بیماریها و ارتقای سطح سلامت عمومی جوامع کم برخوردار شهرستان است.
وی گفت: در این طرح جهادی خدمات بهداشتی و در مانی از سوی پزشک عمومی، متخصص مامایی، بهداشت دهان و دندان، سلامت روان، تنظیم خانواده همراه ارائه داروی رایگان و آزمایشات پزشکی به جامعه هدف ارائه شد.