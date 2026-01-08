رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تشریح مزایای حذف ارز ترجیحی، بر شفاف‌سازی توزیع یارانه‌ها و کاهش فساد اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل: احدی عالی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه سبلان با اشاره به سیاست‌های جدید اقتصادی، گفت: حذف ارز ترجیحی باعث از بین رفتن زمینه‌های رانت و فساد شد و امضا‌های طلایی را که مسیر ثروت‌اندوزی غیرعادلانه بود، باطل کرد.

وی افزود: با این اقدام، یارانه‌ها مستقیماً به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید و منابع کشور به جای حمایت از شبکه‌های رانتی، به نفع مردم و تولیدکنندگان واقعی توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، شفاف‌سازی در پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم خواند و گفت: با این کار، اختیار مدیریت بخشی از منابع به خود خانواده‌ها داده می‌شود و آنها می‌توانند بر اساس نیاز واقعی خود تصمیم‌گیری کنند.

احدی عالی در پایان با بیان اینکه این اصلاحات به توزیع عادلانه‌تر منابع و تقویت تولید داخلی منجر خواهد شد، تصریح کرد: حمایت از کشاورزان و مصرف‌کنندگان با مکانیزم‌های شفاف، محور اصلی سیاست‌های جدید است.