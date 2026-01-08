پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاوت استان یزد، در دیدار با امام جمعه مهریز بر ضرورت حفظ، انتقال و ترویج میراث دفاع مقدس با استفاده از تمامی ظرفیتهای فرهنگی و هنری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ «حامد حرزاده» در دیدار با امام جمعه شهرستان مهریز، با اشاره به ضرورت پاسداشت حماسههای هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: ماموریت اصلی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس انتشار خاطرات و ارزشهای آن دوران با همکاری نهادهای مرتبط مانند شورای هماهنگی دفاع مقدس، شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاههاست.
وی با اشاره به مسئولیت خطیر موجود در این عرصه، افزود: ما مأموریتهای ویژهای در دستور کار داریم که با حمایتهای موجود و پشتیبانی مسئولان به سرانجام خواهند رسید.
مدیرکل حفظ آثار استان یزد، ثبت و تبدیل خاطرات رزمندگان، جانبازان و خانوادههای شهدا را یکی از اولویتهای اصلی برشمرد و گفت: بسیاری از این عزیزان، به ویژه والدین شهدا و رزمندگان سالهای دفاع مقدس، به دلایل مختلفی از جمله مجروحیتها و فشارهای دوران جنگ، عمر کوتاهتری داشته و متأسفانه در حال از دست رفتن هستند. ضروری است خاطرات آنان پیش از فراموشی، به شکل مکتوب، نمایشنامه، آثار هنری و سایر تولیدات فرهنگی ثبت و ضبط شود.
سرهنگ حرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی و راهاندازی یادمانهای شهدا در استان یزد اشاره کرد و تصریح کرد: برنامهریزی برای ساماندهی یادمانهای شهدا در دستور کار قرار دارد. هدف این است که این مکانها علاوه بر شکلی مناسب، کارکردی زنده و پویا داشته باشند تا مردم بتوانند در آنها حضور یافته و از فضای معنوی آنها بهرهمند شوند.
وی با اشاره به نقش تاریخی و مؤثر شهرستانهایی مانند مهریز در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: شهرستان مهریز نیز نقشی جدی و اثرگذار در دفاع مقدس داشت و بسیاری از رزمندگان و آزادگان از این دیار بودهاند. باید تلاش کنیم هویت بومی و نقش آفرینی این مناطق در جنگ، نه تنها حفظ، بلکه به نسلهای آینده نیز منتقل شود. این امر نیازمند عزم جدی و همت همگانی است.
در پایان این دیدار، سرهنگ حرزاده با تقدیر از میزبانی و حمایتهای امام جمعه مهریز، ابراز آمادگی کرد تا در زمینههای مختلف از جمله برنامههای فرهنگی و قرآن محور، همکاری لازم را با نهادهای مذهبی و اجرایی شهرستان داشته باشد.