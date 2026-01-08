به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین معنوی که به اقامه نماز ظهر و عصر ختم شد تعداد بیش از ۳۰۰ دانش آموز دختر نوجوان در تکاب نماز ظهر و عصرشان را به جماعت برگزار کردند.

وحید مقصودی مدیر آموزش و پرورش تکاب گفت: دانش آموزان با حضور در صف نماز با قلب‌های پاک با خدای خویش به راز و نیاز پرداختند.

مقصودی افزود: نماز راه رستگاری انسان بویژه مسیر روشن زندگی برای دانش آموزان است که با توسل به آستان حضرت باریتعالی شکوفایی قلب نوجوانان را به همراه خواهد داشت.

در پایان این آیین معنوی از تعدادی از دانش آموزان و معلمین فعال در عرصه نماز تجلیل شد.