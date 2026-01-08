پخش زنده
رئیس قوه قضائیه گفت: بازاریان ما به برخی مسائل و اجرائیات، معترض هستند، اما اعتراض آنها به منزله مقابله آنها با نظام نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیهها با اشاره به دغدغههای به حقی که بازاریان دارند، گفت: دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها میگویند از همه ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، بنابراین از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنهادهایی نیز ارائه میدهند.
رئیس قوه قضائیه افزود: بازاریان در حوزه واردات و نحوه و چگونگی سریعتر در دسترس عموم قرار گرفتن اجناس و همچنین مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه میزند، پیشنهادهای بعضاً درست و صوابی دارند.