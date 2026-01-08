مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: یکهزار و ۷۲۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز زمین کشاورزی امسال در استان شناسایی شده است.

شناسایی یکهزار و ۷۲۵ تغییر کاربری زمین کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛علی کرد علیوند مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون یکهزار و ۷۲۵ مورد تغییر کاربری زمین کشاورزی در استان شناسایی شده است‌.

مدیر امور اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی لرستان گفت: بر اساس قانون حفاظت از اراضی کشاورزی، برای ۷۷۰ مورد از این تخلف ها،اعمال قانون و تعیین تکلیف شده است.

وی ببان کرد: همچنین برای ۶۸ مورد دیگر، احکام قطعی صادر و اجرایی شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری، از مردم خواست هرگونه تخلف در این حوزه را به یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان اطلاع دهند.