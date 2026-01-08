معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، ثبت جهانی هنر آینه کاری در معماری ایرانی را نماد انتقال معنا و انعکاس فرهنگ ایرانی توصیف کرد و بر نقش نسل جوان در اتصال این هنر به توسعه پایدار و اقتصاد هویت‌بنیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مریم جلالی دهکردی در آیین گرامیداشت و رونمایی از لوح ثبت جهانی هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی که در دانشگاه هنر و معماری پارس برگزار شد، گفت : ثبت جهانی هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی، تنها به معنای دیدن ساختار هنر ما توسط جهان نیست؛ بلکه انتقال معنا و حس زیبایی‌شناسی فرهنگ ایران را به همراه دارد.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به مفهوم «شکستن تا رسیدن» در هنر آینه‌کاری، افزود: آینه‌کاری هنری است که در شکستن، آغاز تجلی می‌یابد. استادان این هنر با صبر و درنگ، تکه‌های آینه را کنار هم می‌چینند و دانش را به توانش تبدیل می‌کنند. این شکستنِ آگاهانه، منجر به خلق زیبایی و انعکاس هستی می‌شود.

جلالی دهکردی، هنر‌های سنتی و صنایع دستی را آیینه‌ای از فرهنگ اصیل ایرانی دانست و گفت : هنر ایرانی درس فروتنی و تواضع می‌دهد؛ همان‌طور که هر قطعه آینه به تنهایی چیزی نیست، اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، جهان را منعکس می‌کند. این یکپارچگی، نماد وحدت در فرهنگ، اقتصاد و اجتماع ماست.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با تقدیر از نقش دانشگاه هنر و معماری پارس در احیاء و ترویج این هنر، خطاب به نسل جوان حاضر در مراسم گفت: ثبت جهانی آینه‌کاری، اتصال گذشته به آینده است. این هنر تنها در بنا‌ها محصور نیست، در ادبیات و کارنامه هنری ما جاری است و باید با نگاهی نو، آن را به توسعه پایدار و اقتصاد هویت‌بنیان پیوند داد.

وی با اشاره به فلسفه هنر آینه‌کاری در فرهنگ ایرانی، افزود : ایران، تالار بزرگ آینه‌کاری است؛ فرهنگی که زاییده شکستن‌های آگاهانه و تبدیل آنها به تجلی‌های روشن و باشکوه است. ما اهل شکست نیستیم، بلکه هر شکستی برای ما انگیزه‌ای برای خلق هویت و زیبایی است.

آیین گرامیداشت و رونمایی از لوح ثبت جهانی هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی با حضور استادان هنر آینه‌کاری، دانشجویان و علاقه‌مندان به هنر‌های سنتی ، در دانشگاه هنر و معماری پارس برگزار شد.