به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای جبران ناترازی برق کشور و ایجاد درآمد پایدار شهرداری پلدشت اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی می‌کند.

شهردار پلدشت گفت: احداث این نیروگاه خورشیدی در دو فاز اجراء خواهد شد که فاز اول در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع احداث می‌شود که شهرداری پلدشت برای احداث آن ۷ و نیم میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد کرد.

تقی حسن زاده خاطر نشان کرد: این نخستین نیروپگاه خورشیدی در بین شهرداری‌های استان است که شهرداری پلدشت اقدام به احداث آن کرده است تا هم در آمد کسب کند و هم در تولید برق کشور مشارکت داشته باشد.

وی گفت: این نیروگاه بعد از بهره برداری قادر خواهد بود ۲۰۰ کیلو وات برق تولید کند و ماهانه بصورت میانگین ۲۵۰ میلیون تومان برای شهرداری در آمد داشته باشد.

شهردار پلدشت افزود: عملیات اجرائی فاز دوم این نیروگاه هم در زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع با ظرفیت ۸۰۰ کیلو وات تا پایان سال جاری آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان پلدشت گفت: علاوه بر این نیروگاه که در حال حاضر اجراء است در سطح شهرستان پلدشت شش نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۴۰ مگاوات در حال اجراء می‌باشد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد: برق تولیدی در این نیروگاه‌ها پس از بهره برداری بیش از ۸۰ درصد برق مصرفی شهرستان پلدشت را تامین خواهد کرد.