به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجتبی اقوامی‌پناه با بیان اینکه کمبود جایگاه‌های سوخت در برخی مناطق موجب تشکیل صف‌های ممتد و برهم خوردن آرامش شهروندان می‌شود، افزود: برای جبران این کمبودها، علاوه بر راه‌اندازی جایگاه‌های تک‌سکو، از ظرفیت جایگاه‌های سوخت سیار نیز استفاده کرده‌ایم. این خودرو‌های سوخت‌رسان توسط بخش خصوصی و با دریافت مجوز از شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در سطح شهر فعالیت می‌کنند.

اقوامی‌پناه تصریح کرد: محل استقرار خودرو‌های سوخت‌رسان سیار با هماهنگی شهرداران مناطق تعیین می‌شود و این خودرو‌ها در نقاط مشخص‌شده مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند. در حال حاضر در اغلب مناطق تهران از جمله مناطق یک و دو و برخی دیگر از مناطق، خودرو‌های سوخت‌رسان حضور فعال دارند.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران هدف اصلی از اجرای این طرح را کاهش صف‌های طولانی و رفع مشکلات ناشی از کمبود جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: برنامه شهرداری تهران توسعه تدریجی ناوگان خودرو‌های سوخت‌رسان سیار است. در فاز گذشته و طی یکی دو ماه اخیر، ۱۶ خودروی جدید به این ناوگان اضافه شده و در برنامه داریم تا طی دو ماه آینده ۲۰ خودروی دیگر نیز به ظرفیت موجود افزوده شود.

وی درخصوص تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری سوخت تأکید کرد: قیمت سوخت مطابق نرخ‌های مصوب است؛ به‌طور مثال بنزین معمولی با نرخ لیتری ۵ هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت بنزین سوپر نیز مشخص است. علاوه بر قیمت سوخت، برای هر مرحله سوخت‌گیری کارمزدی دریافت می‌شود که میزان آن توسط فرمانداری تهران تعیین شده و دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر این تعرفه ممنوع است.