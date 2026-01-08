پخش زنده
طراحان و تولیدکنندگان اسباببازی دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در بخش بازار فروش ارتباطی مستقیم با مخاطبان برقرار کردند تا ضمن معرفی محصولات خود، با نیازها، سلیقهها و انتظارهای خانوادهها و کودکان از نزدیک بیشتر آشنا شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این بخش، فرصتی دوسویه برای گفتوگوی تولیدکننده و مصرفکننده و ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی به شمار میرود؛ فرآیندی که نقش مهمی در بهبود طراحی و تولید اسباببازیهای ایرانی دارد.
مجموعه «سیواتویز» با تمرکز بر تولید اسباببازیهای خلاقانه و ایمن، محصولات خود را با استفاده از فناوری پرینت سهبعدی طراحی و تولید کرده است.
این اسباببازیها ویژه کودکان ۶ ماه به بالا بوده و با رعایت کامل استانداردهای سلامت کودک، از مواد گیاهی و غیرسمی ساخته شدهاند؛ بهگونهای که در صورت قرار گرفتن در دهان کودک، هیچ خطری برای او ایجاد نمیکنند.
محصولات سیواتویز علاوه بر سرگرمی، در آموزش شناخت حیوانات، رنگشناسی و تقویت مهارتهای شناختی کودکان مؤثر است و برخی از آنها قابلیت استفاده در بازیهای آبی را نیز دارد.
این مجموعه، اسباببازیهای خود را در سه گروه حیوانات خشکیزی، حیوانات آبزی و محصولات ویژه کودکان، بزرگتر و نوجوانان مانند دایناسورها و مجموعههای مفهومی «خشم شب» و «خشم روز» عرضه کرده است.
شرکت «زینگو» بهعنوان یک تولیدکننده ایرانی، سبد کاملی از اسباببازیها و بازیهای فکری را برای گروههای سنی مختلف، از نوزادان ۶ ماهه تا بزرگسالان ارائه میدهد.
این مجموعه در حوزه اسباببازیهای ماشینی (مکانیزمدار و بدون مکانیزم)، بازیهای کارتی، بازیهای فکری، حرکتی و پارتیگیمهای خانوادگی فعالیت دارد.
زینگو با استفاده از بهترین مواد اولیه و بهرهگیری از مواد سیلیکونی در تولید برخی محصولات، توانسته سازههای نرم و ایمنی را با قیمتی مناسبتر نسبت به نمونههای خارجی به بازار عرضه کند.
واحد «پنترکیدز» بهعنوان گروه کارآفرینی پنتر، با رویکرد سلامتمحور و خلاقانه، محصولات متنوعی از جمله رنگهای هنری نانوپوشرنگ، رنگهای انگشتی کودک، گواش مقاوم، دستسازهها و دستورزی، کتابهای داستان و کارگاههای آموزشی نقاشی، کلاژ و دوختودوز را ارائه کرده است.
این مجموعه در سال ۱۴۰۳ بهعنوان تولیدکننده برتر اسباببازی سال انتخاب شد و موفق به دریافت تندیس «نشان هوش» از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری شد.
در غرفه پنترکیدز، میزهای بازی قرار گرفته تا کودکان ضمن بازی و آموزش، در فضایی شاد و خلاقانه به فعالیتهای هنری بپردازند و جایزه بگیرند.
مجموعه «فرفرههای رنگی» با بیش از ۱۵ سال سابقه تولید و چهار سال فعالیت مستقل رسمی، یکی دیگر از تولیدکنندگان حاضر در بازار فروش جشنواره است.
محصولات این مجموعه شامل پازلهای مگنتی، جورچینها، بازیهای فکری و آموزشی مانند مموریگیمها، بازیهای رومیزی، بازیهای سرگرمی با محوریت حیوانات و دایناسورها و همچنین بازیهای گروهی و کارتی برای کودکان و بزرگسالان است.
بازیهای این مجموعه مهارتهای حرکتی، تمرکز و حافظه کودکان و نوجوانان و حتی بزرگسالان را تقویت میکند.
بخش بازار فروش دهمین جشنواره ملی اسباببازی، با حضور این تولیدکنندگان و دیگر فعالان این حوزه، بستری پویا برای معرفی توانمندیهای صنعت اسباببازی ایران و تعامل مؤثر با خانوادهها و مخاطبان فراهم کرده است.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۷ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران در حال برگزاری و شامل بخشهای بازار فروش، بخش ترویجی بازیها، نمایشگاه عروسکهای بومی محلی نشستهای علمی و... است.