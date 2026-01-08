وزیر آموزش و پرورش گفت:حوزه پرورشی و فرهنگی باید با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، رسانه‌ها و نیروی انسانی متعهد، نقشی فعال و جریان‌ساز در تربیت نسل آینده ایفا کند.

برنامه‌محوری، نوآوری و انسجام در فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی، با اشاره به نقش محوری فعالیت‌های پرورشی در نظام تعلیم و تربیت، افزود: اگرچه اقدامات ارزشمند و مؤثری در این حوزه صورت گرفته است، اما برای تحقق تحول واقعی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نقشه راه روشن و نگاه هم‌زمان به تحول بنیادین و فعالیت‌های روزمره هستیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش مهم رسانه در انعکاس اقدامات فرهنگی و پرورشی، افزود: خبرگزاری پانا ظرفیت‌های بسیار خوبی برای کنش‌گری فعال رسانه‌ای دارد و باید برای فعالیت‌های این خبرگزاری برنامه‌ریزی خوبی انجام بگیرد.

کاظمی همچنین بر لزوم توانمندسازی مربیان پرورشی و مشاوران به عنوان مجریان اصلی برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: طراحی و اجرای یک برنامه آموزشی منسجم و مشترک، متناسب با نیاز‌های روز، آشنایی با فناوری‌های نوین و روش‌های جدید فعالیت فرهنگی، از الزامات ارتقای کیفیت حوزه پرورشی و فرهنگی است.

وی شبکه‌سازی مشاوران، فعال‌سازی کانون‌ها، دارالقرآن‌ها و اردوگاه‌ها را از دیگر اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش برشمرد و تصریح کرد: اردوگاه‌ها و کانون‌ها نباید صرفاً به‌عنوان مراکز تفریحی تلقی شوند، بلکه باید به بستری اثرگذار برای تربیت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رشد فرهنگی دانش‌آموزان تبدیل شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تقویت هویت ملی و دینی و ایجاد نشاط و امید در بین دانش آموزان، گفت: الگوی برگزاری جشنواره‌های دانش آموزی نیاز به تحول و تغییر دارد و باید مسابقات درون مدرسه‌ای طراحی شود تا مشارکت دانش آموزان در قالب فعالیت‌های فرهنگی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به مهم‌ترین مأموریت حوزه پرورشی و فرهنگی در این برهه زمانی، گفت: در شرایط کنونی جامعه، نقش مربیان و معاونان پرورشی در آگاهی بخشی دانش آموزان و خانواده‌ها بسیار مهم است تا نوجوانان ما تحت تاثیر فضاسازی‌های دشمن قرار نگیرند.

کاظمی در پایان تأکید کرد: رصد و پیگیری هدفمند برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بر عهده مربیان و معاونان پرورشی است که باید به طور مستمر ارزیابی شود.