به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ خلیل قاسملو افزود: از مجموع درخواست‌های ثبت شده از این استان در درگاه ملی مجوز‌ها ۳ هزار و ۲۲۷ مورد، مربوط به شهرستان ابهر، ۵ هزار و ۸۸۸ مورد خدابنده، ۱۳ هزار و ۷۵۶ مورد شهرستان زنجان و بقیه مربوط به سایر شهرستان‌های استان است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون از مجموع مجوز‌های ثبت شده از استان زنجان در درگاه ملی مجوز‌ها ۲۱ هزار و ۷۴۰ مورد منجر به صدور مجوز شد، ۲۲ مورد لغو و ابطال، ۶۳۷ مورد انصراف، هزارو ۷۵۸ مورد در دست بررسی و ۵ هزارو ۵۸۱ مورد رد درخواست شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: از مجموع مجوز‌های صادر شده در این مدت، ۱۱ هزار و ۷۳ مورد مربوط به مجوز‌های ثبت محور (اعلانی) بوده است