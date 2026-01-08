پخش زنده
دستگاه قضایی خراسان جنوبی با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان و متنفذان محلی، اقدام به تشکیل ۱۰ گروه محلهای صلح و سازش در ۱۰ نقطه شهرستان بیرجند کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در مراسم افتتاح گروههای محلهای صلح و سازش در بیرجند با اشاره به مأموریت قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و گسترش فرهنگ صلح و سازش، گفت: بر اساس این رویکرد، دستگاه قضایی استان با بهرهگیری از ظرفیت معتمدان و متنفذان محلی، اقدام به تشکیل ۱۰ گروه محلهای صلح و سازش در ۱۰ نقطه شهرستان بیرجند کرده است.
عبدالهی با تأکید بر اینکه امروز شکل درگیریها و نزاعها تغییر کرده است، افزود: دشمنان جبهه حق در طول تاریخ، زمانی با شمشیر و امروز با ابزار رسانه، شایعهسازی و تحریف واقعیتها به میدان آمدهاند؛ جنگ امروز، جنگ روایتها و ذهنهاست و بیتوجهی به این مسئله میتواند آسیبهای اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد.
وی گفت: بسیاری از تنشها و نارضایتیها ریشه در سوءبرداشتها، القائات رسانهای و نبود گفتوگوی مؤثر دارد و اگر بتوانیم مسائل را در سطح محله و با گفتوگوی مستقیم و سازنده حلوفصل کنیم، نیازی به ورود پروندهها به مراحل قضایی نخواهد بود.
عبدالهی با بیان اینکه این گروههای محلهای در صورت بروز اختلاف یا آسیب اجتماعی وارد عمل میشوند، گفت: اعضای این گروهها با ایجاد صلح و سازش میان طرفین، تلاش میکنند کانون اختلاف را برطرف کرده و از تشدید نزاع جلوگیری کنند؛ این اقدام علاوه بر کاهش هزینههای دادرسی، موجب تسریع در رسیدگیها و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد گروههایی که ابلاغ فعالیت آنها در این مراسم صادر شده، با تعهد و احساس مسئولیت، در مسیر ترویج فرهنگ گفتوگو، همدلی و انسجام اجتماعی موفق عمل کنند.
در پایان این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام، بهویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای خانواده دادگستری استان گرامی داشته شد.
در حاشیه برگزاری این مراسم، میز خدمت قضایی با حضور مسئولان قضایی استان برپا و درخواستها و مسائل حقوقی و قضایی ۲۶ نفر از شهروندان بهصورت مستقیم بررسی و پاسخ داده شد.