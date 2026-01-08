پخش زنده
دوهزار و ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی درآذربایجانغربی جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی گفت: این میزان تسهیلات به ۵۴۵ کشاورز برای خرید ماشینآلات و ادوات نوین کشاورزی پرداخت شده که با اجرای آن، ضریب مکانیزاسیون استان به ۲.۳ اسب بخار در هر هکتار افزایش یافته است.
محمدرضا اصغری افزود: از ابتدای امسال تاکنون یکهزارو ۱۰۳ متقاضی تسهیلات مکانیزاسیون با مجموع درخواست بیش از شش هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدهاند.
اصغری اظهار کرد: این تسهیلات منجر به خرید ۱۵۸ دستگاه تراکتور، هشت دستگاه کمباین، ۳۷۷ دستگاه انواع دنبالهبند و همچنین دو فقره تجهیزات مربوط به دام، طیور و آبزیان شده است.
وی گفت: امسال ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان اختصاص یافته که تاکنون حدود ۵۰ درصد آن جذب شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با مصرف بهینه انرژی، بذر و سایر نهادهها، نقش مهمی در ارتقای کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی داشته و میتواند بخشی از مشکلات حوزه تولید را کاهش دهد.