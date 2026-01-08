\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0628\u0647 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0635\u062f\u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0630\u0641 \u062d\u062c\u0627\u0628 \u0632\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a.\n