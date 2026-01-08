پخش زنده
امروز: -
بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، فردا نوزدهم دی در اراک پایان مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن با حضور فعالان این بخش در محل دائمی نمایشگاههای غرب کشور در اراک در جریان است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه بین المللی استان گفت: ٦٢ شرکت کننده از ٩ استان کشور در این نمایشگاه اقلام مربوط به ساخت و ساز، مصالح ساختمانی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی عرضه میکنند.
سبکتکین شفقت افزود: عقد تفاهم نامه شرکتهای سازنده تجهیزات ساختمانی با پیمانکاران طرحهای نهضت ملی مسکن برای تامین نیازهای ساخت و ساز از جمله مزیتهای این نمایشگاه است.
او ادامه داد: این نمایشگاه از ١٦ تا ١٩ دی از ساعت ١٥ تا ٢١ آماده بازدید عموم مردم است.