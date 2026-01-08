طرح آموزشی و تربیتی «مهارت» ویژه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، به صورت آزمایشی (پایلوت) در استان یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین رونمایی و آغاز اجرای طرح «مهارت» با حضور محمدعلی شاه‌حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد، برگزار شد.

این طرح استانی که با رویکرد ارتقای شایستگی‌های رفتاری و اجتماعی دانش‌آموزان تدوین شده است، شامل ۵۰ مولفه کلیدی و کاربردی است که کودکان را در دوران دبستان با مهارت‌های اساسی زندگی آشنا می‌کند.

بر اساس جزئیات اعلام شده در این مراسم، تمرکز اصلی طرح «مهارت» بر آموزش مفاهیمی است که دانش‌آموزان در زندگی روزمره و تعاملات اجتماعی به آنها نیاز مبرم دارند. از جمله مهم‌ترین سرفصل‌های این ۵۰ مولفه می‌توان به «مهارت نه گفتن»، «صبر و شکیبایی»، «امانت‌داری» و اصول شهروندی اشاره کرد.

محمدعلی شاه‌حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در این مراسم، با تأکید بر اهمیت شروع آموزش‌های مهارتی از سنین پایه، اجرای این طرح را سرمایه‌گذاری برای آینده استان یزد دانست و بر لزوم نهادینه کردن اخلاق و مهارت‌های زندگی در کنار آموزش‌های علمی تأکید کرد.