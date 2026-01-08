به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مجموعه کتب شهدای غریب در اسارت استان خوزستان با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، معاونین اداره کل و جمعی از آزادگان رونمایی شد.

کتاب فرهنگنامه جامع شهدای غریب اسارت استان خوزستان مجموعه اطلاعاتی از عکس، زندگی نامه و اطلاعات آماری ۱۷۶ شهید غریب در اسارت شناسایی شده است که به سرپرستی محمدرضا مروانی تجمیع و تدوین شده است.

همچنین کتاب‌های به خاطر مداد ویژه شهید محمد فرخی‌زاد، پاسدار دوله‌تو ویژه شهید صفرعلی لاری زاده و تنهای تنها ویژه شهید محمدرضا سبحانی به قلم علی صافی و مهدی غفارزاده به تحریر در آمدند.

تألیف کتاب‌ها ویژه دانش آموزان و مخاطبان عام است؛ تدوین زندگینامه داستانی دیگر شهدا نیز در دست اقدام است.