مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از رشد ۲۷ درصدی پروازهای این فرودگاه در ۹ ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مجتبی بیاتی با اشاره به انجام ۲۲۳۶ پرواز در ۹ ماهه امسال از فرودگاه کرمانشاه، گفت: این پروازها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد بیشتر شده است.
وی گفت: در این مدت ۲۱۸ هزار و ۵۷۶ مسافر نیز از طریق پروازهای فرودگاه کرمانشاه جابجا شدهاند که از این حیث نیز رشد چشمگیر ۳۱ درصدی جابجایی مسافر نسبت به ۹ ماهه سال قبل را شاهد هستیم.
مدیرکل فرودگاه کرمانشاه میزان بار جابجا شده در فرودگاه کرمانشاه در ۹ ماهه امسال را نیز ۱۷۲۵ تن اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز شاهد رشد۲۷ درصدی بودهایم.
وی از دلایل رشد پروازها در فرودگاه کرمانشاه نیز یاد کرد و گفت: افتتاح پروژه بهسازی باند و عوامل پروازی فرودگاه کرمانشاه نقش بسزایی در افزایش پروازها داشته است.
بیاتی با بیان اینکه با جرای این پروژه شاهد برقراری پرواز در مسیرهای جدید و فعالیت شرکتهای هواپیمایی جدید در فرودگاه کرمانشاه هستیم، خاطرنشان کرد: پیگیری استاندار و سایر مسئولین استان در افزایش پروازها اثرگذار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تقاضای بالای مردم کرمانشاه و استانهای همجوار، پیگیر افزایش پروازها و نیز ایجاد مسیرهای پروازی جدید در فرودگاه کرمانشاه هستیم.