هفته ۱۹ فوتبال سری آ ایتالیا؛ اینتر در صدر فاصله گرفت، توقف ناپلی‌ها

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

بولونیا ۰ - ۲ آتالانتا

ناپولی ۲ - ۲ ورونا (گل‌های ناپولی: اسکات مک تامینی در دقیقه ۵۴ و جووانی دی لورنزو ۸۲)

لاتسیو ۲ - ۲ فیورنتینا

پارما ۰ - ۲ اینتر (گل‌های: فدریکو دی مارکو در دقیقه ۴۲ و مارکوس تورام ۸ + ۹۰)

تورینو ۱ - ۲ اودینزه

* برنامه - پنج شنبه ۱۸ دی:

کرمونزه - کالیاری

میلان - جنوآ

- در جدول سری آ تیم اینتر با ۴۲ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های میلان و ناپولی با ۳۸، یوونتوس و رم با ۳۶ امتیاز دوم تا پنجم هستند.