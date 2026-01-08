پخش زنده
امروز: -
هفته نوزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی اینتر و توقف ناپولی ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
بولونیا ۰ - ۲ آتالانتا
ناپولی ۲ - ۲ ورونا (گلهای ناپولی: اسکات مک تامینی در دقیقه ۵۴ و جووانی دی لورنزو ۸۲)
لاتسیو ۲ - ۲ فیورنتینا
پارما ۰ - ۲ اینتر (گلهای: فدریکو دی مارکو در دقیقه ۴۲ و مارکوس تورام ۸ + ۹۰)
تورینو ۱ - ۲ اودینزه
* برنامه - پنج شنبه ۱۸ دی:
کرمونزه - کالیاری
میلان - جنوآ
- در جدول سری آ تیم اینتر با ۴۲ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای میلان و ناپولی با ۳۸، یوونتوس و رم با ۳۶ امتیاز دوم تا پنجم هستند.