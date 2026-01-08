به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان امروز در پیامی اعلام کرد: از امروز با افتتاح مسیر جدید در مرز میلک، عبور کامیون‌های حامل کالا بین ایران و افغانستان در این مرز دو برابر شد. وزارت تجارت افغانستان، آبان ماه امسال از آغاز عملیات ساخت مسیر دوم مرز میلک در نقطه صفر مرزی با هماهنگی ایران و افغانستان خبر داد. این مسیر می‌تواند تردد‌های مرزی میان ایران و افغانستان را تسهیل کند.

گذرگاه مرزی میلک پس از اسلام قلعه از مهمترین گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان است که با ارتقای ظرفیت آن، حجم تعامل تجاری میان دو کشور افزایش می‌یابد. همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در دیدار «علیرضا بیکدلی» سرپرست سفارت ایران در کابل با «عبدالکریم فاتح» کفیل و معاون فنی و «عبدالحق همکار» معاون اداری و مالی وزارت فواید عامه افغانستان، طرح‌های در دست اجرا برای تسهیل بیشتر تجارت، حمل و نقل، ترانزیت و تدارکات بین ایران و افغانستان بررسی شد.