به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، خسرو سیف پناهی با اشاره به نقشه‌های هواشناسی، اعلام کرد: شرایط جوی استان از امروز تا ظهر روز جمعه پایدار و نسبتاً آرام خواهد بود. ‏و در این مدت، در برخی مناطق استان احتمال وقوع مه و غبار صبحگاهی و در ارتفاعات احتمال کولاک برف وجود دارد‎. ‎

وی افزود: از بعدازظهر جمعه، با عبور یک موج از تراز میانی جو، استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی جدید قرار خواهد ‏گرفت که این شرایط تا صبح یکشنبه ادامه خواهد داشت‎. ‎

معاون توسعه پیش‌بینی هواشناسی کردستان درباره پیامد‌های این سامانه بارشی گفت: در طول این مدت، بارش‌هایی به صورت باران و ‏برف پیش‌بینی می‌شود که همراه با وزش باد گاهی شدید، کاهش دید ناشی از مه در برخی نقاط، و در ارتفاعات شاهد بارش برف و ‏کولاک خواهیم بود‎. ‎

وی تأکید کرد: بارش‌های این سامانه عمدتاً در نیمه غربی استان متمرکز خواهد بود و به دلیل میزان بالای بارش، احتمال بروز ‏مشکلات تردد و انسداد راه‌های بین شهری و روستایی وجود دارد‎. ‎

سیف پناهی با اشاره به دمای هوای استان یادآور شد: در سه روز آینده، روند دمای هوا افزایشی خواهد بود؛ به طوری که دمای شبانه ‏و صبحگاهی حدود ۴ تا ۶ درجه افزایش خواهد یافت.