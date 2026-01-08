طرح توانمندسازی مربیان تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رئیس آموزش و پرورش شهرستان کهگیلویه گفت: در راستای ارتقای سطح دانش و مهارتهای مربیان تربیت بدنی استان، طرح توانمندسازی ویژهای با حضور ۱۵۰ دبیر تربیت بدنی در دهدشت برگزار شد. پورجعفری هدف اصلی این طرحها را، توانمندسازی هرچه بیشتر مربیان و ارتقای سطح ورزش در مدارس استان عنوان کرد و افزود: ۱۵۰ دبیر تربیت بدنی در ۸ رشته ورزشی با همدیگر رقابت میکنند. رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان هم گفت: طرح شمیم در کل استان کهگیلویه و بویراحمد در سه شهرستان بویراحمد، گچساران و کهگیلویه با حضور ۵۰۰ نفر در حال اجرا است. شاهین ظهرابی افزود: این طرح با هدف ایجاد فضایی رقابتی و علمی برای فعالان حوزه ورزش دانشآموزی طراحی شده است. وی ادامه داد: این رقابتها در فضایی دوستانه و حرفهای برگزار شد و دبیران تربیت بدنی با نمایش مهارتهای خود، شور و نشاط خاصی به این رویداد ورزشی بخشیدند.