اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، جزئیات تازه‌ای درباره نحوه ارسال لیست بیمه برای معلمان و کارکنانی که در بیش از یک مدرسه فعالیت دارند و همچنین چند موضوع پرتکرار مرتبط با کارفرمایان و بیمه‌شدگان اعلام کرد.

پاسخ تأمین اجتماعی به ابهامات پرتکرار کارفرمایان و معلمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با افزایش پرسش‌ها درباره نحوه اجرای قوانین بیمه‌ای در مراکز آموزشی و کارگاه‌های مختلف، این اداره کل مجموعه‌ای از ابهامات را پاسخ داده است.

بر اساس اعلام جدید، شیوه ارسال لیست بیمه معلمان شاغل در چند مدرسه، نحوه محاسبه مزد پایه سنوات هنگام تغییر محل کار، شرایط شناسایی اجاره‌داران به عنوان کارفرما و چگونگی بازرسی دفاتر قانونی اشخاص حقوقی دارای چند مرکز فعالیت از جمله محورهای تشریح‌شده است.

جزئیات اعلام‌شده از سوی تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

۱. نحوه ارسال لیست بیمه معلمان شاغل در چند مدرسه

در صورتی که معلمان یا کارکنان آموزشی و اداری هم‌زمان در بیش از یک مدرسه فعالیت کنند،

هر کارفرما موظف است ۷ درصد سهم بیمه‌شده، ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۳ درصد بیمه بیکاری را متناسب با ساعات کارکرد و بر اساس ساعات ورود و خروج محاسبه و جداگانه طبق مواد ۳۴ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی پرداخت کند.

۲. آیا اجاره‌داران با اجاره‌نامه دستی کارفرما محسوب می‌شوند؟

تأمین اجتماعی اعلام کرد:

در صورت انجام بازرسی تحقیقی دو نفره و استعلام از اتحادیه صنفی و با تأیید مدارک، اجاره‌داران می‌توانند به عنوان کارفرما شناخته شوند. همچنین تأکید شده مفاد ماده ۳۷ قانون به مالکین کارگاه یادآوری شود.

۳. محاسبه مزد پایه سنوات پس از تغییر محل اشتغال

برای بیمه‌شده‌ای که از کارگاهی جدا شده و در کارگاه دیگری مشغول به کار می‌شود،

سوابق کارگاه قبلی در تعیین مزد پایه سنوات دخیل نیست و این پایه صرفاً براساس سوابق فرد در کارگاه فعلی محاسبه می‌شود.

۴. نحوه بازرسی دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی دارای چند مرکز فعالیت

با توجه به ضوابط قانونی:

صدور درخواست و انجام بازرسی دفاتر باید از طریق شعبه محل اقامتگاه قانونی شرکت انجام شود. اگر محل نگهداری دفاتر با اقامتگاه قانونی متفاوت باشد، بازرسی از طریق شعبه محل نگهداری دفاتر صورت می‌گیرد و گزارش به شعبه اصلی ارسال می‌شود.­