در نشستی با حضور نمایندگان اصناف و کسبه در دفتر امام جمعه شاهرود مسائل و مشکلات این قشر بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود در این جلسه بر لزوم توجه جدی مسئولان به مطالبات و خواستههای اصناف تاکید کرد.
وی از اصناف و بازاریان خواست هوشیاری خود را حفظ کرده و از هرگونه اقدامی که موجب سوءاستفاده دشمن شود خودداری کنند.
ابراهیم عامری رئیس اتاق اصناف شاهرود هدف از برگزاری این جلسه را اعتراض مسالمت آمیز کسبه و بازاریان نسبت به افزایش تورم و نرخ ارز عنوان کرد و گفت: اصناف و کسبه اجازه نمیدهند دشمن از مشکلات اقتصادی سوء استفاده کند.