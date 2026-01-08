پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
*جمعه ۱۹ دی
نماینده کردستان (یاسام) – سنگین ماشین ایستا البرز
سلاله جوادی – نیلوفر محمدخانی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد
پرسپولیس – سپاهان اصفهان
زهرا رئیسی – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – راحله پشابادی
ناظر: منصوره مشرفی پور
ملوان بندرانزلی – پالایش گاز ایلام
درنا قهرمانی – بهاره سیفی نهاوندی – الهام آذرگشسب – پرند پورمیرزابیگی
ناظر: سلطنت نوروزی
آوا تهران – فرایساتیس کران فارس
آبان نصیری – ژاله طوفان پور – سبا عیوضی – الهه سینکایی
ناظر: معصومه شکوری
خاتون بم – گل گهر سیرجان
مهناز ذکایی – آتنا لشنی – ریحانه شیرازی – غزاله عاطفی
ناظر: انسیه خبازمافی نژاد