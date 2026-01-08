

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:

*جمعه ۱۹ دی

نماینده کردستان (یاسام) – سنگین ماشین ایستا البرز

سلاله جوادی – نیلوفر محمدخانی – ساجده مهدیان – سحر آراسته نژاد

پرسپولیس – سپاهان اصفهان

زهرا رئیسی – مهشید گودرزی – صفیه خلیلی – راحله پشابادی

ناظر: منصوره مشرفی پور

ملوان بندرانزلی – پالایش گاز ایلام

درنا قهرمانی – بهاره سیفی نهاوندی – الهام آذرگشسب – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: سلطنت نوروزی

آوا تهران – فرایساتیس کران فارس

آبان نصیری – ژاله طوفان پور – سبا عیوضی – الهه سینکایی

ناظر: معصومه شکوری

خاتون بم – گل گهر سیرجان

مهناز ذکایی – آتنا لشنی – ریحانه شیرازی – غزاله عاطفی

ناظر: انسیه خبازمافی نژاد