سی‌وهفتمین کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر استان یزد با حضور پزشکان متخصص و ارائه خدمات درمانی، آموزشی و روان‌شناختی به‌صورت داوطلبانه در تکیه امام حسن مجتبی (ع) بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان یزد با اشاره به برگزاری این کاروان سلامت گفت: این برنامه با هدف ارائه خدمات شایسته درمانی و کاهش دغدغه‌های بهداشتی و درمانی مردم، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، اجرا شده است.

محسن زارع‌زاده افزود: کاروان سلامت با حضور پزشکان متخصص و به‌صورت کاملاً داوطلبانه برگزار شد و تلاش کرد بخشی از نیاز‌های درمانی شهروندان بافقی را پاسخ دهد. این برنامه سی‌وهفتمین کاروان سلامت در سطح استان یزد است که با هدف تداوم خدمت‌رسانی و ارتقای سلامت عمومی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در این کاروان، خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشکان متخصص، ارائه مشاوره‌های پزشکی و آموزش‌های سلامت به شهروندان ارائه شد که با استقبال مناسب مردم همراه بود.

در ادامه این برنامه، طالعی، مسئول تیم «سحر» جمعیت هلال‌احمر شهرستان بافق نیز گفت: همزمان با برگزاری کاروان سلامت، تیم PFA «سحر» اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مادران این محله با محوریت نقش مادر و فرزند، بهبود روابط خانوادگی و مباحث روان‌شناختی متناسب با نیاز خانواده‌ها کرد.

وی افزود: برای کودکان نیز در بخش CFS برنامه‌های شاد و آموزشی از جمله نقاشی و فعالیت‌های گروهی پیش‌بینی شد تا ضمن سرگرمی، آموزش‌های لازم را در فضایی امن و صمیمی دریافت کنند.

مسئول تیم سحر هلال‌احمر بافق با تأکید بر اهمیت توجه همزمان به سلامت جسم و روان خاطرنشان کرد: اجرای این‌گونه برنامه‌ها نقش مؤثری در ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش آرامش خانواده‌ها دارد و تلاش می‌کنیم این خدمات حمایتی و آموزشی را در محلات مختلف شهرستان گسترش دهیم.