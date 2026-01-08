به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دور سوم نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق از منطقه ۱۱ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مهدی قمی شهردار منطقه۱۱، مدیران کل معاونت هماهنگی و اموز مناطق، نخبگان علمی، فرهنگی و هنرمندان، معتمدین محلات، معاونان و مدیران منطقه برگزار شد.

فروزنده در بخش نخست این بازدید و در جمع نخبگان علمی، فرهنگی و هنری و نیز ائمه جماعات منطقه ۱۱ با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: عزم مدیریت شهری بر آن است که پروژه‌های نیمه تمام با سرعت و جدیت به سرانجام برسد.

وی مشارکت نخبگان و اثرگذاران اجتماعی را کلید موفقیت مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: بخشی از اقدامات با مدیریت منطقه و بخش مهمی با همراهی شما نخبگان و معتمدین محلات قابل تحقق است. اولویت‌بندی مطالبات مردمی و پیگیری مستمر آنها، از وظایف مهم مدیران شهری و نخبگان است.

معاون شهردار تهران افزود: مهمترین هدف مدیریت شهری این است که با اقدامات خود و ارائه خدمات بتواند احساس تعلق به شهر در بین شهروندان را افزایش دهد چرا که شهروندی که دوستدار شهر باشد نسبت به نگهداری آن احساس وظیفه می‌کند یا از مدیریت شهری مطالبه خواهد داشت. نگهداشت شهر تهران بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و مدل موفق آن در تفکیک پسماند خشک و‌تر قابل مشاهده است.

فروزنده ادامه داد: نمونه عینی این موضوع را در من شهردارم مشاهده می‌کنید، امروز شهروندان وقتی می‌بینند طرح‌ها و پروژه‌های من شهردارم به سرانجام رسیده دوباره در این طرح مشارکت می‌کنند و ما شاهد افزایش اقبال عمومی به این طرح حتی بیشتر از سال قبل هستیم.

فروزنده در اداره خاطر نشان ساخت: از طرفی مدیریت شهری به دنبال ارتقا خدمت رسانی در راستای برآورده ساختن مطالبات شهروندان است، به طوریکه کاهش آلودگی هوا و ترافیک به عنوان دو مطالبه اصلی شهروندان مد نظر قرار گرفت و در همین راستا برقی سازی ناوگان در اتوبوسرانی و تاکسیرانی اجرا شد. از طرفی توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان یک برنامه اولویت دار در دست اجرا قرار گرفت و امروز می‌بینیم که ۱۸۰۰ اتوبوس به ناوگان پایتخت اضافه شده و ۲ هزار دستگاه اتوبوس دیگر در حال ورود خواهد بود، ۲۰۰ کیلیومتر احداث خطوط مترو علاوه بر ۳۶۰ کیلومتر خطوط قبلی در دست ساخت است و تعداد ۱۰۵۰ واگن نیز خرید آن منعقد شده و از بهمن ماه، بخش بخش وارد ناوگان خواهند شد.

در ادامه این بازدید نظارتی معاون هماهنگی و امور مناطق با معاونان و مدیران منطقه نیز دیدار کرد. در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران، حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط پرداختند.